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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 13:25

'den uyarısı! Bugün 19 Kasım 2018 il il tahminleri

ile ilgili Genel Müdürlüğü'nden uyarıları geldi. Vatandaşlar haftanın ilk iş gününde havanın nasıl olacağını merak ederken, yağışlı hava devam edecek mi? sorusuna da cevap arıyor. Son günlerde azalan sıcaklıkların etkisi ile yurdun büyük bölümü yağış etkisi altına girdi. Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? ? İstanbul'a sorularını soruyor. İşte hava durumu tahminleri ile son gelişmeler...

Meteorolojiden beklenen uyarı geldi

Soğuk hava ve yağışların devam ettiği son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk günü olan Pazartesi sabahına uyanan bireyler evden çıkmadan önce hava durumu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde evden çıkmak için hazırlanan bireyler soğuk ve hafif yağışlı güne uyandılar. Yağışların gün içerisinde aralıklarla sıklığını arttıracağı tahmin ediliyor. Peki 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' Kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde havalar artık mevsim normallerine dönüş sağladı.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul Ankara başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerini sizler için hazırladık. 19 Kasım Pazartesi meteorolojiden gelen uyarılar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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