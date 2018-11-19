Adana'dan gelen haber, yüreğimizi parçaladı. Seyhan İlçesi'nde oturan Aysel Yıldırım (23), başından 2 evlilik geçen ve ikinci evliliği resmiyette devam eden 6 çocuklu İlhami Korkmaz (48) ile yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 15 aylık Emine ve 15 günlük İlhami adını verdikleri bebekleri olan çift, şiddetli geçimsizlik yaşadı. İlhami Korkmaz'ın eve gelmemesi ve eski eşiyle görüşmesi üzerine sinirlenen Aysel Yıldırım, önceki gece 15 aylık kızı Emine'yi dövmeye başladı. Bu sırada bebeğinin nefesinin kesildiğini fark eden anne, imam nikahlı eşini aradı. Eve giden İlhami Korkmaz, bebeğe suni teneffüs yaptıktan sonra ambulans çağırdı. Eve giden sağlık ekipleri Emine'nin öldüğünü saptadı.



Gözaltına alınan anne, emniyete götürülürken, "Bebeğinizi neden öldürdünüz?" sorusunu "Evet öldürdüm işte ne var? Canım istedi. Allah kocamın belasını versin" sözleriyle yanıtladı. Yıldırım'ın 15 günlük bebeği koruma altına alındı. Annesi tarafından öldürülen Emine'nin cesedi, Adana Adli Tıp'a kaldırıldı. Çocuğun otopsi işlemleri tamamlandı.







Talihsiz yavrunun cansız bedeni, dün sabah baba İlhami Korkmaz tarafından teslim alındı. Kızının cansız bedenini kucaklayan babanın gözyaşları, yürekleri dağladı. Talihsiz Emine, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.







Murat KARAMAN