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  • 18.11.2018 09:02

: bu bölgeleri uyardı! ? İşte 18 Kasım 2018

hakkındaki yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle soğuyan hava sonrası ülke genelinde kış şartları yavaş yavaş hissediliyor. Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı da etkisini gösterdi. Sıcaklıkların hızla düştüğü bu günlerde vatandaşlar kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Haftanın son tatil günü insanlar bugün hava nasıl olacak? 'a ? gibi sorulara cevap arıyor. İşte 'nin hava durumuna ilişkin tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili üst üste son dakika açıklamaları geliyor. Özellikle haftalık tatilin son gününü dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar hava durumu ile ilgili son tahminleri yakından takip ediyor. İstanbul başta olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde yaşayan vatandaşlar uyarıldı. Gözünü kasvetli ve yağışlı bir havaya açan İstanbullular, ilerleyen saatlerde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Vatandaşlar özellikle bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...​

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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