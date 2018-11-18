Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili üst üste son dakika açıklamaları geliyor. Özellikle haftalık tatilin son gününü dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar hava durumu ile ilgili son tahminleri yakından takip ediyor. İstanbul başta olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde yaşayan vatandaşlar uyarıldı. Gözünü kasvetli ve yağışlı bir havaya açan İstanbullular, ilerleyen saatlerde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Vatandaşlar özellikle bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...​