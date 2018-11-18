Rusya'nın St. Petersburg kentinde Aleksander Gribanov isimli bir cambaz tehlikeli bir denemeye imza attı. Engels Caddesi'nde 27 kat yüksekliğindeki iki bina arasına gerilen ipte yürüyen cambazın denemesi yoldan geçen vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla izlendi. Vatandaşların cambazın tehlikeli deneyini çektiği anlar ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
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