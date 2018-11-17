Yargı yolu!

Trafik kazası sonrası ortaya çıkan belirsizlik, mahkemenin emsal kararı ile çözüldü. AVM otoparkının karayolu olduğu kararlaştırıldı. İzmir'de bir AVM otoparkında, D.D.'nin kullandığı şirket aracı ile O.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Taraflar tutanak tuttu. O.Y. durumu sigorta şirketine bildirdi. Firma, kazanın "karayolunda meydana gelmediği" gerekçesiyle zararı karşılamadı. O.Y. ise D.D.'nin çalıştığı şirket ile sigorta firmasına dava açtı. İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, emsal sayılabilecek bir karar verdi. Kararında, "Alışveriş merkezi otoparkı ve park yerlerinde meydana gelen kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanacağı hususunun kabul edildiği, meydana gelen kaza yönünden Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılacağı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Mahkeme, O.Y.'nin aracının değer kaybıyla birlikte yaklaşık 4 bin 500 liralık hasar bedelini davalıların karşılamasına da karar verdi.
- Yaşam
- 17.11.2018
- Gazete
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