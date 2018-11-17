En sevimli hırsız kameralardan kaçamadı. Olay İstanbul Pendik'teki Viaport AVM'de yaşandı. Alışveriş merkezinde bir köpeğin, mağazalardan çeşitli eşyalar çaldığı ortaya çıktı. Şikayetler üzerine yapılan incelemerde sevimli hayvanın mağaza ve restoranlardan şal ile triko götürdüğü fark edildi. İşyerlerinin zararının karşılandığını söyleyen Genel Müdür Ogün Turanlı, "Küçük yaramaz dostumuz alışveriş merkezimize bir ay önce gelmiş, kendisinden başka 30'a yakın köpek burada yaşıyor. Ziyaretçilerimiz de bu durumdan gayet memnun, onları kendi yedikleri yemeklerle besliyorlar" dedi.
Sevimli köpek, yaklaşık 30 arkadaşıyla AVM'de yaşıyor.
Sevimli köpek, yaklaşık 30 arkadaşıyla AVM'de yaşıyor.
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