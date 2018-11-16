Kumar terörü!

Crispino Giyim'in eski sahibi Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesinin arkasından kumar ve haraç çetesi çıktı. Kanlı olay önceki gün İstanbul Beşiktaş'taki bir kumarhanede yaşandı. 3 kişi, kumarhane olarak işletilen adrese gitti. İşadamı Ali Rıza Gültekin'e (57) kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 mermi isabet eden talihsiz adam hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, zanlıların değişik tarihlerde birçok işadamından haraç alma ve silahlı baskın gibi olaylara karıştığı, kumar oynatıp tefecilik yaptığı belirlenen çetenin mensupları olduğunu belirledi. Sergen D., Rıdvan D. ve Mustafa isimli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Gültekin'in ise kumar borcu nedeniyle hedef alındığı ileri sürüldü. Gültekin'in tanıdığı olan Mehmet Önder, "Çok varlıklı biriydi. 8 binin üzerinde tapusu var. Koruması içeriye girmemiş. Damadı saldırıyı yapanı tanıyor. Çok iyiliksever biriydi. Oyun masasında başından vurmuş" diye konuştu.
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