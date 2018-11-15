Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 5 milyon 381 bin TL belirledi. İstanbul/Bağcılar'dan bir talihli 6 bildi ve 5.381.907,55 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto'nun 578'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 381 bin 907 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.