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  • 15.11.2018 22:50

sonuçları açıklandı! Milli Süper Loto sorgulama

sonuçları açıklandı. Milli bu hafta tutarı olarak 5 milyon 381 bin belirledi. /Bağcılar'dan bir talihli 6 bildi ve 5.381.907,55 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. İşte İdaresi Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Beş buçuk milyon lira bir kişinin oldu!
Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 5 milyon 381 bin TL belirledi. İstanbul/Bağcılar'dan bir talihli 6 bildi ve 5.381.907,55 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto'nun 578'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 381 bin 907 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

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