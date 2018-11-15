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  • 16.11.2018 05:12

'da önündeki : 2 ölü

'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane i önünde çıkan da 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan İsmail İ.'nin tedavisinin ise devam ettiği, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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