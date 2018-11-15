Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hastane acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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