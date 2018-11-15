Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Cankaya'ya (75) ait tek katlı evde yangın çıktı. Evin tavanının plastik aksam olması üzerine alevler evi tamamen sardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Cankaya'ya (75) ait tek katlı evde yangın çıktı. Evin tavanının plastik aksam olması üzerine alevler evi tamamen sardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.