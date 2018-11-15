Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 16.11.2018 07:21

'da yürekleri dağlayan haber! Yaşlı kadın yanarak can verdi

'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir köyde çıkan da evde bulunan (75) yanarak can verdi. Yaşlı kadının bir süre önce dizlerinden ameliyat olduğu ve yürüteçle yürüdüğü için alevlerden kaçamadığı öğrenildi.

Samsunda yürekleri dağlayan haber

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Cankaya'ya (75) ait tek katlı evde yangın çıktı. Evin tavanının plastik aksam olması üzerine alevler evi tamamen sardı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSamsun'da yürekleri dağlayan haber! Yaşlı kadın yanarak can verdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar