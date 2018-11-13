ŞARLATAN ÖĞRETMEN 11 KASIM'DA KIYAMET KOPACAK DEDİ AMA...

Türkiye, günlerdir kendisine kıyamet tarihinin vahiy ile geldiğini iddia edip, öğretmenlikten istifa eden Emre Nur adlı adamı konuşuyor. Balıkesir'de öğretmenlik yapan Emre Nur, "12 Kasım sabahı gidecek işiniz olmayacak' diyerek işinden istifa etmişti. Evinde 11 Kasım gecesi kopacak kıyameti bekleyen Emre Nur, kehaneti tutmayınca yeni bir iddia ortaya attı.