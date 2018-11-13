Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.11.2018 10:58

'11 Kasım'da kopacak' diyen öğretmenden yeni kehanet!

Kendisine vahiy yoluyla tarihinin geldiğini iddia eden ve istifa eden şarlatan öğretmen , sapkın iddialarına sosyal medya üzerinden devam ediyor. Verdiği tarih yalancı çıkarınca ortaya bir kıyamet tarihi daha attı. Sosyal medya ise Emre Nur adlı şahsında akli dengesinin yerinde olmadığını veya ünlü olmak için ortaya bu iddialar ile çıktığını düşünüyor.

ŞARLATAN ÖĞRETMEN 11 KASIM'DA KIYAMET KOPACAK DEDİ AMA...

Türkiye, günlerdir kendisine kıyamet tarihinin vahiy ile geldiğini iddia edip, öğretmenlikten istifa eden Emre Nur adlı adamı konuşuyor. Balıkesir'de öğretmenlik yapan Emre Nur, "12 Kasım sabahı gidecek işiniz olmayacak' diyerek işinden istifa etmişti. Evinde 11 Kasım gecesi kopacak kıyameti bekleyen Emre Nur, kehaneti tutmayınca yeni bir iddia ortaya attı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri'11 Kasım'da kıyamet kopacak' diyen öğretmenden yeni kehanet!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar