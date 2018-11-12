Küba’r karar

Altuğ Uğurola yıllar önce üniversite öğrencisiyken motorunu sattı. Küba turuna çıktı. Burada Dayana Barreiro Vazquez ile tanıştı. Ardından evlenip başkent Havana'da yaşamaya başladı. Daha sonra eşiyle birlikte bir tur şirketi açtı. Şirketin yıllık 4.5 milyon dolarlık ciro yaptığı vurgulandı.
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Küba'nın zor şartları altında işini yapan Uğurola, tedavi için Türkiye'den giden kanser hastalarına ise her türlü yardımı sağladı. Onlar için ücretsiz tercümanlık hizmeti veren Uğurola, "Türkler'in burada rahat edebilmeleri için elimden gelen her şeyi yapıyorum" ifadesini kullandı. Uğurola en zorlandığı noktanın ise internet olduğunu açıkladı. İnternete aylık bin dolar ödediğini anlattı. Hedefi ise Küba'nın ilk Türk otelini açmaktı.
NAZLI YENER-SEVNUR NURAL
ÜCRETSİZ REHBERLİK
Küba'nın zor şartları altında işini yapan Uğurola, tedavi için Türkiye'den giden kanser hastalarına ise her türlü yardımı sağladı. Onlar için ücretsiz tercümanlık hizmeti veren Uğurola, "Türkler'in burada rahat edebilmeleri için elimden gelen her şeyi yapıyorum" ifadesini kullandı. Uğurola en zorlandığı noktanın ise internet olduğunu açıkladı. İnternete aylık bin dolar ödediğini anlattı. Hedefi ise Küba'nın ilk Türk otelini açmaktı.
NAZLI YENER-SEVNUR NURAL
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