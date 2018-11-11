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  • Son Güncelleme: 11.11.2018 20:17

Hava durumu: Meteoroloji uyardı! Yeni hafta da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Kasım ayının kendini hissettirmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı havalar kapıda! Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yeni haftanın hava durumu raporları...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Kasım ayının kendini hissettirmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı havalar kapıda... Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.

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