Bebelere SPA

da açılan bebeklere özelmerkezinde önce jakuzide suyun keyfini çıkaran 1-10 aylık bebekler, daha sonra uzmanlar tarafından yapılan masajla ilkdeneyimlerini yaşıyor. Merkezde bulunan önü camla kaplı jakuzilerdeyle suya bırakılan bebekler özgürce hareket ederken, ebeveynleri de bebeklerinin suda yaptığı hareketleri görme imkanı buluyor. İşletmenin sahibi Gökçe Sakın,dedi.