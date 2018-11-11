Bebelere SPA

BURSA'da açılan bebeklere özel SPA merkezinde önce jakuzide suyun keyfini çıkaran 1-10 aylık bebekler, daha sonra uzmanlar tarafından yapılan masajla ilk SPA deneyimlerini yaşıyor. Merkezde bulunan önü camla kaplı jakuzilerde "boyun simidi"yle suya bırakılan bebekler özgürce hareket ederken, ebeveynleri de bebeklerinin suda yaptığı hareketleri görme imkanı buluyor. İşletmenin sahibi Gökçe Sakın, "Çocuklarıyla buraya gelen aileler farklı bir deneyim yaşıyor. Suda özgürce hareket ettikleri için bebekler çok keyif alıyor. Aileler de onların bu mutlu anlarını görünce burada zaman daha da keyifli geçiyor" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.