Okula giren pitbull büyük paniğe neden oldu. Olay dün Kocaeli'de yaşandı. Pitbull cinsi köpek, Kocatepe Ortaokulu'na girdi. Koridorlarda dolaşan köpeğe okul müdür yardımcısı elindeki paspas sapı ile müdahale etti. Öğrenciler korkuyla sağasola kaçıştı. Köpek okulun bir kapısından girip koridorda dolaştıktan sonra diğer kapısından çıktı. Köpek, bir polis memuru tarafından tabancayla vuruldu. Sema Altay, "Sabah okula gelirken baktım bir kaçışmalar var, birkaç tane köpek dolaşıyordu. Bir tanesi içeri girdi. Bazı arkadaşlarım ağlıyordu. Onları içeri aldık. Öğretmenlerimiz 'içeri girin' diye bağırdı bize. Sonra içeri girdik. Bazılarımız sınıfa gitti. Köpek de sınıfların önünden geçti. Kapıları kapattık, köpek kapının önüne geldi. Sonra polisler geldi" dedi. Köpeğin sahibinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.
YILAN PANİĞİ
Balıkesir'de bir anaokulun giriş kapısının eşiğine 30 santimetre uzunluğundaki yılan girdi. Korkuya neden olan hayvan, yakalanarak tekrar doğal ortamına salındı.
YILAN PANİĞİ
Balıkesir'de bir anaokulun giriş kapısının eşiğine 30 santimetre uzunluğundaki yılan girdi. Korkuya neden olan hayvan, yakalanarak tekrar doğal ortamına salındı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.