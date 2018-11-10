Havada SÜT!

Filipin Havayolları'nda çalışan hostes Patrisha Oregano, dün uçuş sırasında acıkan bebeği emzirdi. O anlar da meslektaşı tarafından böyle görüntülendi. Minik yolcusuyla çektirdiği fotoğrafı Facebook'ta paylaşan güzel hostes, "Anne gözleri dolarak, bebeğin acıktığını ancak yanında hiç mama olmadığını söyledi. İçim acıdı. Bebeği emzirmeyi teklif ettim. Çok mutlu oldu" diye konuştu.

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