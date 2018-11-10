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  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 02:08
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Cildine bak i gör

Cildine bak kanseri gör
Cillte meydana gelen bazı değişimler, kanser belirtisi olabiliyor.

Dermatoloji Uzmanı Füsun Bilgin Karahallı, kanser türlerinin ciltte ortaya çıkabilen belirtileri hakkında bilgiler veriyor:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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