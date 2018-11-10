Cildine bak kanseri gör

Cillte meydana gelen bazı değişimler, kanser belirtisi olabiliyor.
Dermatoloji Uzmanı Füsun Bilgin Karahallı, kanser türlerinin ciltte ortaya çıkabilen belirtileri hakkında bilgiler veriyor:
Dermatoloji Uzmanı Füsun Bilgin Karahallı, kanser türlerinin ciltte ortaya çıkabilen belirtileri hakkında bilgiler veriyor:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.