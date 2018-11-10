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  • 10.11.2018 12:11
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 12:11

'de bu hafta! 10-16 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğı listesinde hangi ürünler indirimli satılıyor?

10-16 Kasım aktüel kataloğu listesindeki ürünler satışa çıktı. Her hafta müşterisine farklı indirimli ürünler imkanı sunan A101, bu hafta gıda ve oyuncak ürünlerine ağırlık verdi. Yaptığı açıklamada, tüm oyuncak ve kitap ürünlerinde yüzde 20 indirim olduğunu bildiren A101, haftanın yıldızları başlığı ile paylaştığı katalogda 11 Kasım'a kadar patatesin kilosunu 2,49, soğanın kilosunu 2,69'dan satacak. Peki, diğer indirimli ürünler neler? İşte A101 10-16 Kasım aktüel ürünler listesi...

A101 10-16 Kasım 2018 aktüel ürünler listesi!

A101'de bu hafta indirimli ürünler satışa çıktı. Türkiye genelinde 8 bin marketi olan A101 indirimli ürünlerde dikkat çekmeyi başarmaya devam ediyor. İndirimli ürünler arasında en dikkat çekenlerden birisi Gilette Mach3 Yedek Tıraş Bıcağı 2'li 30,75'den 19,75'e düşen ürün yüzde 36 indirimli satılıyor. 500 gr. Doğuş Rize Çayı'nı yüzde 39 indirimli olarak 9,45'e müşterisinin beğenisine sunan A101'in diğer indirimli ürünleri neler? Sizler için A101 aktüel ürünler kataloğu listesini derledik. İşte A101 10-16 Kasım aktüel ürünler listesi...

A101 10-16 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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