A101'de bu hafta indirimli ürünler satışa çıktı. Türkiye genelinde 8 bin marketi olan A101 indirimli ürünlerde dikkat çekmeyi başarmaya devam ediyor. İndirimli ürünler arasında en dikkat çekenlerden birisi Gilette Mach3 Yedek Tıraş Bıcağı 2'li 30,75'den 19,75'e düşen ürün yüzde 36 indirimli satılıyor. 500 gr. Doğuş Rize Çayı'nı yüzde 39 indirimli olarak 9,45'e müşterisinin beğenisine sunan A101'in diğer indirimli ürünleri neler? Sizler için A101 aktüel ürünler kataloğu listesini derledik. İşte A101 10-16 Kasım aktüel ürünler listesi...

A101 10-16 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN