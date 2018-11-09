Kentte, 1inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçti.
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Kentte, 1inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçti.
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