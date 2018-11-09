  • Yaşam
  • 09.11.2018 18:18
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 18:18

Yer: ! Hepsi evin altından çıktı

'da 1inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde define arayan, boş evin altını 10 metre kazıp özel düzenekle tünel oluşturan 2 kişi gözaltına alındı.



Kentte, 1inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçti.

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