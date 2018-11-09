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  • 09.11.2018 22:26
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 22:26

hafta sonu için uyardı! 'da ve yurt genelinde nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...

Hafta sonu planı yapacak vatandaşlar nun nasıl olduğunu merak ediyorlar. hafta sonu hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 'da ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son tahminler...

Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı!

Fakat cumartesi günü iki ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporu.

Cuma gününün gelmesiyle birlikte hafta sonu havalar nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Yurt genelinde güneşli hava etkisini göstermeye devam edecek. 10 Kasım günü ise İstanbul ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağmurun etkisi saat 18:00'e kadar devam edecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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