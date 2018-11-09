Fakat cumartesi günü iki ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporu.

Cuma gününün gelmesiyle birlikte hafta sonu havalar nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Yurt genelinde güneşli hava etkisini göstermeye devam edecek. 10 Kasım günü ise İstanbul ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağmurun etkisi saat 18:00'e kadar devam edecek.