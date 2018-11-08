  • Yaşam
  • 08.11.2018 18:57
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 18:57

Kaçak midyeciler, gece görüşlü ile yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde gece görüşlü yla () yaptığı operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 25 bin 100 kilo kaçak midye ele geçirdi.



Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

80 plakalı bir TIR'a 34 plakalı bir minibüsle midye getirildiği tespit edildi. Ekipler gece görüşüne sahip insansız hava aracıyla yaptıkları keşif sonucu harekete geçti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 25 bin 100 kilo kaçak midye ele geçirildi.

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