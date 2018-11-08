Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.
80 plakalı bir TIR'a 34 plakalı bir minibüsle midye getirildiği tespit edildi. Ekipler gece görüşüne sahip insansız hava aracıyla yaptıkları keşif sonucu harekete geçti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 25 bin 100 kilo kaçak midye ele geçirildi.
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