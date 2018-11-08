  • Yaşam
  • 08.11.2018 18:46
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 18:46

Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

'ta kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki (18) öldü, sürücü (24) ise yaralandı.

Bariyer otomobile ok gibi saplandı!

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi.

-Göksun Karayolu'nda ilerleyen yönetimindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer otomobile ok gibi saplanırken, otomobilde bulunan öldü, sürücü Gökhan Asma ise yaralandı.



Yaralı, olay yerine giden ambulansla Kahramanmaraş Sütü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ali İmran'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar