A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Müşterilerini her hafta farklı indirimli ürünler fırsatı sunan A101'in 8 Kasım aktüel ürünler listesinde teknoloji ürünleri başta olmak üzere hırdavat, züccaciye, gıda ve birçok ürün dikkat çekiyor. İşte A101 8 Kasım aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (8 - 14 KASIM 2018)

Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi. 8 farklı dikiş ve dekoratif desen imkanı sunan, 4 adımda ilik açabilme, düğme ve fermuar dikme, surfile yapma gibi özellikleri ile dikkat çeken Singer Dikiş makinesi 399 TL. Kiwi Su Isıtıcısı 29,95 TL. Sinbo Elektrikli Çay Seti 79,95 TL. King Blender Seti 129,95 TL. Dikdörtgen Çamaşır Selesi 12,95 TL. 5 Bölmeli Çekmece Düzenleyicisi 2,50 TL.

A101 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN