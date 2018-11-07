  • Yaşam
  • 07.11.2018 23:14
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:14

'de feci ! Arkasındaki araç çarptı, otomobil takla attı

Bağcılar Otoyolu'nda bir aracın arkadan çarptığı otomobil takla attı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. ya neden oldukları iddia edilen kişiler ise araçlarını terk ederek olay yerinden kaçtı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MUL 29 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 BNV 749 plakalı otomobile çarptı.

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