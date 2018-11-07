  • Yaşam
  • 07.11.2018 21:09
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 21:09

’den son dakika açıklaması! İstanbul'da ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

'den yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yarın yağmur var mı? Yurt genelinde yapış var mı? İşte Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji’den son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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