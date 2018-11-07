  • Yaşam
  • 07.11.2018 10:51
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 10:51

Son dakika: 'den soğuk hava uyarısı! Pastırma yazı bitti, ?

ile ilgili son tahminler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Pastırma yazı ile birlikte mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklıklar yeniden düşerken vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a ? gibi soruları aramaya başladı. İşte 7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu ile ilgili son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren pastırma yazının yerini yeniden soğuk havalara bıraktığı bildirilirken, vatandaşlar önümüzdeki günlerde yaşanacak yağışlara karşı uyarıldı. Hava durumu ile ilgili gelişmeleri yakında takip eden vatandaşlar ise bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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