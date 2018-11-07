Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren pastırma yazının yerini yeniden soğuk havalara bıraktığı bildirilirken, vatandaşlar önümüzdeki günlerde yaşanacak yağışlara karşı uyarıldı. Hava durumu ile ilgili gelişmeleri yakında takip eden vatandaşlar ise bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.