

İddiaya göre, polise giderek dolandırıldığını bildiren A.G. isimli kadın, "Kendisini akademisyen olarak tanıtan ve gönül ilişkisi yaşadığım U.A., kredi kartımdan 4 bin 399 TL para çekmiş. Sunum yapacağını söyleyip tablet bilgisayarımı da aldı. Kendisini bir daha görmedim" diye ifade verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Dolandırıcının ilkokul mezunu Mustafa K. olduğunu öğrenen polis, şüphelinin kadınlara kendisini doktor, akademisyen ve mühendis gibi tanıtarak gönül ilişkisi yaşadığı 25 kişiyi dolandırdığı ve çok sayıda sabıkası olduğunu saptadı.