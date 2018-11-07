Bağırsak dostu turşu

Sağlıklı bedenin yolu sağlıklı sindirime sahip olmaktan geçiyor. Uzmanlar, bağırsakları 'ikinci beyin' olarak adlandırıyor.
ABD'de yapılan araştırmalar, sağlıksız bağırsakların Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara zemin hazırladığını gösteriyor.
Uzmanlar, bağırsak sağlığı için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
FERMENTE GIDALAR:
Lahana turşusu, yoğurt, tereyağı, kefir ve kombu çayı bağırsak sağlığını destekler.
KEMİK SUYU: Bağırsakları kuvvetlendirir, sindirimi destekler.
TARÇIN: Sindirimi arttırır ve kan şekeri seviyesini dengeler.
NANE: Mideyi yatıştırıp mide-bağırsak kanalını rahatlatır.
YEŞİL SEBZELER:
Brokoli, lahana, karnabahar, kuşkonmaz gibi lifli besinler, bağırsakları güçlendirir.
ABD'de yapılan araştırmalar, sağlıksız bağırsakların Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara zemin hazırladığını gösteriyor.
Uzmanlar, bağırsak sağlığı için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
FERMENTE GIDALAR:
Lahana turşusu, yoğurt, tereyağı, kefir ve kombu çayı bağırsak sağlığını destekler.
KEMİK SUYU: Bağırsakları kuvvetlendirir, sindirimi destekler.
TARÇIN: Sindirimi arttırır ve kan şekeri seviyesini dengeler.
NANE: Mideyi yatıştırıp mide-bağırsak kanalını rahatlatır.
YEŞİL SEBZELER:
Brokoli, lahana, karnabahar, kuşkonmaz gibi lifli besinler, bağırsakları güçlendirir.
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