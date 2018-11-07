  • Yaşam
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:38
  • Gazete

dostu

Bağırsak dostu turşu
Sağlıklı bedenin yolu sağlıklı sindirime sahip olmaktan geçiyor. Uzmanlar, ları 'ikinci beyin' olarak adlandırıyor.
ABD'de yapılan araştırmalar, sağlıksız bağırsakların Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara zemin hazırladığını gösteriyor.
Uzmanlar, bağırsak sağlığı için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

FERMENTE GIDALAR:
Lahana su, yoğurt, tereyağı, kefir ve kombu çayı bağırsak sağlığını destekler.
KEMİK SUYU: Bağırsakları kuvvetlendirir, sindirimi destekler.
TARÇIN: Sindirimi arttırır ve kan şekeri seviyesini dengeler.
NANE: Mideyi yatıştırıp mide-bağırsak kanalını rahatlatır.
YEŞİL SEBZELER:
Brokoli, lahana, karnabahar, kuşkonmaz gibi lifli besinler, bağırsakları güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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