  • Yaşam
  • 06.11.2018 22:09
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 22:09

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 12 ilde etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarının tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcaklarının normal seviyelerde seyredecek. 12 ilde ise etkisini gösterecek.

Meteoroloji yeni uyarı yayınladı!

7 Kasım 2018 raporu belli oldu. Rapora baktığımız zaman, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile 'de rüzgar kuvvetli esiyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.

Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki 3 günlük dönemde de güneş almaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor. Önümüzdeki 3 günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat yarın, Van, Bitlis, Siirt, , Adıyaman, , Gaziantep, Kilis, Şırnak, , Mardin ve Diyarbakır'da etkisini gösterecek.

İŞTE 7 KASIM HAVA DURUMU RAPORU

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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