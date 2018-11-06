7 Kasım 2018 hava durumu raporu belli oldu. Rapora baktığımız zaman, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esiyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.

Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki 3 günlük dönemde de güneş almaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor. Önümüzdeki 3 günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat yarın, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

İŞTE 7 KASIM HAVA DURUMU RAPORU



