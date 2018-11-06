Şampuan saç döker

Milyonların sorunu saç dökülmesi, kadın ve erkekleri tehdit ediyor. Psikolojiyi bozan, deyim yerindeyse saç baş yolduran bu sağlık sorunu, erken zamanda alınacak tedbirler ile önlenebiliyor. Türkiye Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Metin Oğuz, kozmetik ürünlerin fazla kullanılmasının saç dökülmesine neden olduğunu belirtiyor. Şu bilgileri TAKVİM okuyucuları için paylaşıyor...