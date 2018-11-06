  • Yaşam
  • 06.11.2018 22:07
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 22:07

Göçmen minibüsü şarampole devrildi!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün Karapet Geçidi'nde şarampole devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Vanda katliam gibi kaza

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole yuvarlandı.

Kazada, minibüsteki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 16 düzensiz göçmen yaralandı.

Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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