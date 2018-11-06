İmar uyanığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imara aykırı yapılan yapıları kayıt altına almak amacıyla İmar Barışı'nı hayata geçirdi. 31 Aralık 2017'den önce tamamlanan konutlar için geçerli olan imar barışıyla, çok sayıda vatandaş yapısını kayıt altına alma hakkını elde etti. Fırsatçılar ise kendilerini gösterdi. Bir kişi, Büyükçekmece'de Hazine'ye ait 817 metrekarelik alanda konutunun olduğunu iddia etti. İmar barışına başvuran kişiye, yapı kayıt belgesi verildi. Ancak vatandaşın 129 metrekarelik konutunun bulunduğunu belirterek kayıt belgesi aldığı alanın boş olduğu belirlendi. Uyanık bununla da yetinmedi. Devlet arazisini başka bir vatandaşa kiraya verdi. Söz konusu alanın park yeri olarak kullanıldığı belirlendi.