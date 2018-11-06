  • Yaşam
  • 06.11.2018 10:53
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 10:55

6 Kasım: 'de 'yi birleştiren nehrin adı nedir? sorusu

ipucu sorusu 'den geliyor. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin yayınladığı ipucunda, 'nin birleşmesinden oluşmuş nehrin adı soruldu. 12.30'da yapılacak yarışmadaki ipucu sorusunun yanıtı nedir? Budapeşte'de Budin ve Peşte'yi birleştiren nehrin adı nedir? İşte sorusu ve yanıtı...

Hadi 6 Kasım: Budapeştede Budin ve Peşteyi birleştiren nehrin adı nedir? Hadi ipucu sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Haftaiçi 12.30 ve 20.30'da haftasonu ise 20.30'da yapılan Hadi'nin ipucu sorusu 'den geliyor. Budapeşte, 'nin birleşmesinden oluşan bir şehirdir. Hadi tarafından yayınlanan ipucu sorusunda bu nehrin adı soruldu. Peki, sorusu olan Budapeşte'de Budin ve Peşte'yi birleştiren nehrin adı nedir? İşte 6 Kasım ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (6 KASIM 2018)

Soru: Budapeşte'de Budin ve Peşte'yi birleştiren nehrin adı nedir?

Cevap: TUNA NEHRİ

BUDAPEŞTE HAKKINDA

Budapeşte, Macaristan'ın başkentidir. Aslında Tuna nehrinin iki yakasındaki Budin (Buda) ve Peşte'nin 17 Kasım 1873 yılında birleşmesiyle oluşmuş şehirdir.

Eski yıllarda Tuna nehri Budin'i ve Peşte' yi ayırmıştı. İki şehri birbirine bağlaması için Chain Köprüsü inşa edilmeye başlamıştı. Bu köprü iki şehri birbirine bağlayacaktı. 17 Kasım 1873 yılında köprünün inşa edilmesiyle iki şehir bağlandı ve şehrin adı Budapeşte oldu.

Budapeşte, Macaristan'ın politik, kültürel, ticari, endüstri ve ihracat merkezidir. Berlin'den sonra Orta Avrupa'nın en büyük ikinci şehri olup, Macaristan nüfusunun beşte biri, 2003 yılı sayımına göre 1.719.343 kişi Budapeşte'de yaşamlarını sürdürmektedir.

Budapeşte coğrafi konumu, tarihî eserleri ve diğer çekicilikleri ile Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biridir. Şehir Tuna'nın batı yakasında Buda (Budin) ve doğu yakasında Peşte şeklinde iki bölüme ayrılmıştır. Tuna'nın batı kıyısında Buda kalesinin çevresindeki görece engebeli bölgede tarihî semtler uzanır. Şehrin iş merkezi ve kalabalık semtleri ise Tuna'nın doğusundaki ovaya açılan düzlüktedir.

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