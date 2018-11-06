  • Yaşam
  • 06.11.2018 11:05
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 11:05

Aydın'da 3 ay önce baba olan pazarcı, kazada öldü

(59) yönetimindeki otomobil, Aydın-Muğla karayolu Menderes köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.  Araç, bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Aydın'da pazarcılık yapan Erdi Gürbüz (29) ve Recai Şimşek (59) bu sabah işe gitmek için otomobille yola çıktı. Recai Şimşek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Erdi Gürbüz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın haberini alan yakınları ise feryat etti: "Daha 3 aylık çocuğun vardı. Çocuğunu bırakıp nerelere gittin."

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