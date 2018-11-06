  • Yaşam
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:24
  • Gazete

9x9 ceza!

’te , eşinin de aralarında olduğu 9 kişiyi katletti. Caniye, 9 müebbet ile 37 yıl iki ay hapis cezası verildi

9x9 ceza!
Katliam yapan caniye ceza yağdı. Olay 4 Şubat 2016'da 'te yaşandı. Yusuf Taş, tüfekle eşi Tuba, eşinin teyzesi Şenel Çakmak ile oğlu Ahmet Can Çakmak ve amcasının oğlu Turan Taş'ı öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. 1 gün sonra ise amcası Mustafa, yengesi Gülay, amcasının çocukları Türkan, Gül ve Furkan Taş'ı tabancayla öldürerek kaçtı. 2 ay sonra yakalandı, tutuklandı. Dün ise duruşması vardı.

Sanık, Tuğba Taş olayından sonraki cinayetleri hatırlamadığını öne sürdü. Mahkeme, sanık 'ı eşi ve 3 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez müebbet, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle "kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 18 yıl hapis ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ile bin 200 lira para cezasına çarptırdı.




Tuba Taş ve ailesi, kadının boşanmak istediği eşi Yusuf Taş tarafından hunharca öldürüldü.


Mehmet BONCUK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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