Katliam yapan caniye ceza yağdı. Olay 4 Şubat 2016'da Gaziantep'te yaşandı. Yusuf Taş, tüfekle eşi Tuba, eşinin teyzesi Şenel Çakmak ile oğlu Ahmet Can Çakmak ve amcasının oğlu Turan Taş'ı öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. 1 gün sonra ise amcası Mustafa, yengesi Gülay, amcasının çocukları Türkan, Gül ve Furkan Taş'ı tabancayla öldürerek kaçtı. 2 ay sonra yakalandı, tutuklandı. Dün ise duruşması vardı.
Sanık, Tuğba Taş olayından sonraki cinayetleri hatırlamadığını öne sürdü. Mahkeme, sanık Yusuf Taş'ı eşi ve 3 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez müebbet, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle "kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 18 yıl hapis ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ile bin 200 lira para cezasına çarptırdı.
Tuba Taş ve ailesi, kadının boşanmak istediği eşi Yusuf Taş tarafından hunharca öldürüldü.
Mehmet BONCUK
Sanık, Tuğba Taş olayından sonraki cinayetleri hatırlamadığını öne sürdü. Mahkeme, sanık Yusuf Taş'ı eşi ve 3 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez müebbet, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle "kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 18 yıl hapis ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ile bin 200 lira para cezasına çarptırdı.
Tuba Taş ve ailesi, kadının boşanmak istediği eşi Yusuf Taş tarafından hunharca öldürüldü.
Mehmet BONCUK
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