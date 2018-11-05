'Uçuk'savar stanbul’da uçaksavarlı askeri cip görenleri şaşkına çevirdi. Sürücüsüne ceza kesilirken, araç trafikten men edildi

Uçaksavarlı cip sahibine ceza yağdı. Olay İstanbul'da yaşandı. Arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunan cipi görenler gözlerine inanamadı. Araçla ilgili hemen çalışma başlatıldı. Sürücü Murat Taşlıdağ, yakalandı. Silahın maket olduğu anlaşılırken, Taşlıdağ'a araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan 235, emniyet kemerini takmamaktan 108 ve araçta teknik değişiklik yapmak suçundan da 108 TL ceza kesildi. Araç ise trafikten men edildi. Taşlıdağ aracı kullanırken, maket silahın üstündeki brandanın uçtuğunu, istemeyerek böyle bir görüntüye yol açıldığını belirtti.



YUNUS EMRE KAVAK