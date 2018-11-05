Konya'da su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Olay, Marangozlar Sanayi yakınındaki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Dursun ve Zülfiye Özdemir çiftinin bebekleri Yıldız Ülkü, evde oynarken banyoya gitti. Yıldız Ülkü, burada su dolu kovanın içine düştü. Bu sırada odada bulunan anne Zülfiye Özdemir ise kızını göremeyince diğer odalara baktı ardından banyoya geçti. Anne Özdemir, banyoda kızını su dolu kovanın içinde görünce büyük panik yaşadı.