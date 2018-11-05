  • Yaşam
  • 05.11.2018 19:20
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 19:20

Konya'da su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin banyosundaki su dolu kovanın içine düşen Yıldız Ülkü Özdemir (1), boğularak yaşamını yitirdi. Kızıyla birlikte hastaneye gelen anne Zülfiye Özdemir, bebeği ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada sinir krizi geçirdi.

Olay, Marangozlar Sanayi yakınındaki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Dursun ve Zülfiye Özdemir çiftinin bebekleri Yıldız Ülkü, evde oynarken banyoya gitti. Yıldız Ülkü, burada su dolu kovanın içine düştü. Bu sırada odada bulunan anne Zülfiye Özdemir ise kızını göremeyince diğer odalara baktı ardından banyoya geçti. Anne Özdemir, banyoda kızını su dolu kovanın içinde görünce büyük panik yaşadı.

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