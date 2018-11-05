Her derdin ilacı balık

Kış aylarının gelmesiyle sofralar balıkla şenleniyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, balığın haftada en az 2 kez tüketilmesini öneriyor. Balığın faydalarını sıralıyor:
Kalp dostudur: Doymamış yağ asidi içeren balık, kalbi güçlendirir. Kolesterolü düşürür.
Astımla savaşır: Çocuklarda astım şikayetlerini hafifletir. Akciğer güçlendirir.
Beyne güç verir: Beyin hücrelerini besleyen balık, Demans ve Alzheimer'dan korur.
Gençleştirir: Cildi genç tutan balık, egzamayla savaşır.
Kalp dostudur: Doymamış yağ asidi içeren balık, kalbi güçlendirir. Kolesterolü düşürür.
Astımla savaşır: Çocuklarda astım şikayetlerini hafifletir. Akciğer güçlendirir.
Beyne güç verir: Beyin hücrelerini besleyen balık, Demans ve Alzheimer'dan korur.
Gençleştirir: Cildi genç tutan balık, egzamayla savaşır.
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