  • Yaşam
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:20
  • Gazete

Her derdin ilacı

Her derdin ilacı balık
Kış aylarının gelmesiyle sofralar la şenleniyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, balığın haftada en az 2 kez tüketilmesini öneriyor. Balığın faydalarını sıralıyor:

Kalp dostudur: Doymamış yağ asidi içeren balık, kalbi güçlendirir. Kolesterolü düşürür.
Astımla savaşır: Çocuklarda astım şikayetlerini hafifletir. Akciğer güçlendirir.
Beyne güç verir: hücrelerini besleyen balık, Demans ve Alzheimer'dan korur.
Gençleştirir: Cildi genç tutan balık, egzamayla savaşır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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