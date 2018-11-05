  • Yaşam
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 01:38
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Bıçak yedi!

’da üniversite öğrencisi, araştırma görevlisi kocasını yemek tartışmasında bıçakladı. Talihsiz adam yaşam savaşı veriyor

Bıçak yedi!
YEMEK tartışması kanlı bitti. Olay dün 'da meydana geldi. (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Hidayet V. (29)., iddiaya göre akşam yemeği hazırlamadığı gerekçesiyle aynı üniversitede öğrenim gören eşi Sevim V. (22) ile tartışmaya başladı. Genç kadın, mutfaktan kaptığı bıçağı, eşine doğru savurdu. Karın bölgesinden yaralanan Hidayet kanlar içinde yere yığıldı. Sevim daha sonra sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan genç adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



'KENDİMİ KAYBETTİM'
Polis tarafından gözaltına alınan Sevim V., emniyete götürüldü. İfadesinde, evde ders çalıştıktan sonra kavga ettiklerini anlatan Sevim V., "Üniversiteden eve geldik. Bir süre birlikte ders çalıştık. Eşim bana yemek yapmadığım gerekçesiyle kızmaya başladı. Aramızda bu nedenle tartışma yaşandı. Kendimi kaybettim. Olanları ve olayı hiç hatırlamıyorum. Eşimin kanlar içinde olduğunu görünce 112'ye de haber verdim" dedi. Adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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