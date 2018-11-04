Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerindeki Ova Dinlenme Tesisinin yakınında meydana geldi.
Tesisten anayola çıkan minibüsle Hakkari istikametinden Van'a doğru giden otomobil çarpıştı.
Kazada yaralananlar, özel araçlarla ve bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.