  • Yaşam
  • 04.11.2018 20:04
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 20:04

'da korkunç : Çok sayıda yaralı var

’ın Başkale ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Vanda korkunç kaza!

Alınan bilgilere göre , akşam saatlerinde - karayolu üzerindeki Ova Dinlenme Tesisinin yakınında meydana geldi.

Tesisten anayola çıkan minibüsle Hakkari istikametinden Van'a doğru giden otomobil çarpıştı.

Kazada yaralananlar, özel araçlarla ve bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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