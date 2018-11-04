Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 30 bin TL ödülü ile bugün takipçilerinin karşısına çıkacak olan Hadi'nin yayınladığı ipucu sorusu Paris'ten geliyor. Paris ile özdeşleşen şeyler ipucu sorusu olarak paylaşıldı. Peki, Paris'in Demir Leydisi nedir? Hadi ipucu sorusunun yanıtı nedir? İşte 4 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI

Soru: Paris'in Demir Leydisi nedir?

Cevap: EYFEL KULESİ

PARİS HAKKINDA

Eyfel Kulesi 26 Ocak 1887-31 Mart 1889 tarihleri arasında inşa edilmiş Paris'in ve hatta Fransa'nın en önemli sembolü. 1665 basamaklı, 324,8 metre yüksekliğinde, 10.150 ton ağırlığında demirden yapılmış devasa bir mimari. New York'taki Chrsyler Building'e dek dönemin en yüksek yapısıydı. Yapımında 3 bini aşkın işçi çalışan Eyfel Kulesi'nin mimarı Stephen Sauvestre'dir. Meslektaşı Emile Nouguier ile beraber ilk tasarımları yapmıştır. Kulenin, 7.739.401 Frank 31 Sent tutan inşaat masrafları, Gustave Eiffel'in tahminlerinin 1 milyon frank üstündedir. 1889 yılındaki açılış tarihinden önceki 5 ayda 1,9 milyon kişi ziyaret edince, yıl sonuna kadar toplam masrafın 3/4'ü çıkartılmıştır.

3 bin işçi 26 ay boyunca 18 bin 38 adet demir parçayı 2,5 milyon perçinle bir araya getirdi. Hiç ölüm vakası yaşanmamış olması, o günün şartlarında şaşırtıcı bir durumdur. Ancak kule, onu bir utanç lekesi olarak gören Paris halkının tepkisini de çekmiştir. Bazı sanatçılar devasa bir sokak lambasına benzetirken, bir fabrika bacası gibi Paris'in görsel itibarını zedeleyeceğini ileri sürmüşlerdir. Böylelikle devrin sanatçı ve edebiyatçı çevresinde bir kampanya başlatılmış, bu kampanya süresince ünlü sanatçıların imzaladığı bildiriler dağıtılmıştır. Bugün ise Eyfel Kulesi, Dünya'nın en güzel mimari yapılarından biri olarak kabul edilir. Parisliler onu Demir Bayan olarak adlandırırlar. İlk başlarda Eiffel, Kule'ye sadece 20 yıl için müsaade almıştı. Dolayısıyla, 1909 yılında kulenin sökülmesi gerekiyordu. Ancak kule, iletişim için çok uygun yüksekliğe ulaştığından ve yeni yüzyılda Atlantik ötesi haberleşmeye imkân tanıdığından, kalmasına izin verildi.