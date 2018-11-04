Şaka değil

Buğra 16 yaşındaydı. Göğsüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı, kurtarılamadı. Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Giresun'da Buğra Kağan Şen, dün T.D. isimli kız arkadaşıyla, teneffüs sırasında şakalaşmaya başladı. T.D., Şen'in göğsüne yumruk attı. Fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı ancak öldü. Şen için, Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi. 1,5 ay önce bypass ameliyatı geçiren baba Suat Şen, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Hatice Şen ise oğlunun arkadaşlarına sarılarak teselli aradı. Arkadaşları da, Buğra'ya son görevlerini yaptı. Şen, son yolculuğuna uğurlandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.