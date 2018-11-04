  • Yaşam
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:59
  • Gazete

Mutluluğu tarçınla

Mis kokulu bir baharat olan tarçın, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Mutlu ediyor...

Mutluluğu tarçınla
Her mevsimde yenilebilir olması nedeniyle en değerli gıdalardan olan tarçın, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor. Aşk hayatında mutluluğu vaat ediyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● KOLESTERÖLÜ düşürür.
● KALP krizi riskini azaltır.
● KANSERDEN akorur.
● DIŞ ağrısı dindirir.
● BAL ile yendiğinde öksürüğü keser.
● KANI temizler.
● YAŞLANMAYI geciktirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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