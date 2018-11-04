Mutluluğu tarçınla

Her mevsimde yenilebilir olması nedeniyle en değerli gıdalardan olan tarçın, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor. Aşk hayatında mutluluğu vaat ediyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● KOLESTERÖLÜ düşürür.
● KALP krizi riskini azaltır.
● KANSERDEN akorur.
● DIŞ ağrısı dindirir.
● BAL ile yendiğinde öksürüğü keser.
● KANI temizler.
● YAŞLANMAYI geciktirir.
● KOLESTERÖLÜ düşürür.
● KALP krizi riskini azaltır.
● KANSERDEN akorur.
● DIŞ ağrısı dindirir.
● BAL ile yendiğinde öksürüğü keser.
● KANI temizler.
● YAŞLANMAYI geciktirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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