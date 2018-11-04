Mutluluğu tarçınla Mis kokulu bir baharat olan tarçın, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Mutlu ediyor...

Her mevsimde yenilebilir olması nedeniyle en değerli gıdalardan olan tarçın, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor. Aşk hayatında mutluluğu vaat ediyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



● KOLESTERÖLÜ düşürür.

● KALP krizi riskini azaltır.

● KANSERDEN akorur.

● DIŞ ağrısı dindirir.

● BAL ile yendiğinde öksürüğü keser.

● KANI temizler.

● YAŞLANMAYI geciktirir.