Buğdayın belirli işlemlerden sonra geldiği hal, Hadi'nin ipucu sorusu olarak paylaşıldı. Haftaiçi 12.30 ve 20.30, haftasonu ise 20.30'da yapılan Hadi canlı bilgi yarışmasının Kasım ayının ilk cumasının 12.30 vaktinde yapılacak yarışması için ipucu sorusu ve cevabı haberimizde. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün sizlere buğdayın belirli işlemlerden sonra geldiği halini soracağız. Herkesin işine yarayacak bir ipucu geliyor. Kaynatılıp kuruduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğdaya ne denir biliyor muyuz?" denildi.

Peki, Kaynatılıp kuruduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğdaya ne denir? İşte 2 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (2 KASIM 2018)

Soru: Kaynatılıp kuruduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğdaya ne denir?

Cevap: BULGUR

BUĞDAY 5 EVREDEN OLUŞUYOR

Temizleme, kaynatma, kurutma, kırılma-öğütme ve eleme-paketleme olmak üzere 5 evreden oluşmaktadır. Bulgur; sırasıyla aşağıdaki süreçlerden geçerek yapılmaktadır.

Temizleme : Temizleme sürecinde, bulgurun hammaddesi buğday, içine karışmış olan arpa, saman vb maddelerden fiziksel ayırma yöntemleri kullanarak arındırılır.

Kaynatma :Temizlemeden sonraki süreçte buğday kaynatılır. Bulgurun kaynatılmasında kullanılan su, son derece önemli olup istenilen lezzetin yakalanmasında da oldukça etkilidir.

Kurutma : Kaynatılan bulgur bir sonraki süreçte kurutulur. Günümüzde modern metotlarla yapılan kurutma işlemi kurutma kuleleri olarak adlandırılan paslanmaz çelikten yapılmış dev kulelerde gerçekleştirilir.

Kırılma-Öğütme : Kurutmadan sonraki süreçte, kurutulan buğday öğütülür. Taş değirmenlerde günümüze uyarlanmış modern metotlarla işlem gerçekleşir.

Eleme : Bulgur farklı boylara göre ayrılır. Bulgur, hepimizin bildiği üzere pilavlarda kullandığımız pilavlık bulgur, kısırda kullandığımız köftelik bulgur gibi irili ufaklı boylardadır.

Paketleme : Son olarak kırılan bulgur, farklı boylara göre ayrıldıktan sonra paketlenir.