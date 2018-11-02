Cuma saati kaçta? İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar cuma namazı için hazırlıklarını sürdürürken cuma namazı öncesi okunan hutbeti de vaktinde dinleyebilmek için cuma saati vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı aylık namaz vakitleri tablosunda, İstanbul ve diğer illerin cuma saatleri yer alıyor. Bugünün cuma hutbesi konusu ise 'Temiz gıda temiz nesil". Peki, İstanbul'da cuma namazı saati kaçta? İşte Diyanet'in resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul ve il il cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ KAÇTA 2 KASIM

İstanbul'da cuma namazı için camiler hazırlandı. Diyanet'in paylaştığı namaz vakitleri tablosuna göre, İstanbul'da cuma namazı için öğle ezanı saat 12.54'te okunacak.

2 Kasım İstanbul namaz vakitleri;

İmsak: 06:03

Güneş: 07:29

Öğle: 12:54

İkindi: 15:40

Akşam: 18:07

Yatsı: 19:28

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Bulunduğunuz ili cuma vakitlerini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. İşte 2 Kasım 2018 cuma namazı vakitleri;

İL ÖĞLE ADANA 12:28 ADIYAMAN 12:17 AFYONKARAHİSAR 12:47 AĞRI 11:57 AMASYA 12:26 ANKARA 12:38 ANTALYA 12:47 ARTVİN 12:02 AYDIN 12:58 BALIKESİR 12:58 BİLECİK 12:50 BİNGÖL 12:08 BİTLİS 12:01 BOLU 12:43 BURDUR 12:48 BURSA 12:53 ÇANAKKALE 13:04 ÇANKIRI 12:35 ÇORUM 12:30 DENİZLİ 12:53 DİYARBAKIR 12:09 EDİRNE 13:03 ELAZIĞ 12:13 ERZİNCAN 12:12 ERZURUM 12:05 ESKİŞEHİR 12:48 GAZİANTEP 12:20 GİRESUN 12:16 GÜMÜŞHANE 12:12 HAKKARİ 11:55 HATAY 12:25 ISPARTA 12:47 MERSİN 12:31 İSTANBUL 12:54 İZMİR 13:01 KARS 11:57 KASTAMONU 12:34 KAYSERİ 12:28 KIRKLARELİ 13:01 KIRŞEHİR 12:33 KOCAELİ 12:50 KONYA 12:40 KÜTAHYA 12:50 MALATYA 12:16 MANİSA 13:00 KAHRAMANMARAŞ 12:22 MARDİN 12:07 MUĞLA 12:56 MUŞ 12:04 NEVŞEHİR 12:31 NİĞDE 12:31 ORDU 12:18 RİZE 12:08 SAKARYA 12:48 SAMSUN 12:24 SİİRT 12:02 SİNOP 12:29 SİVAS 12:22 TEKİRDAĞ 13:00 TOKAT 12:23 TRABZON 12:11 TUNCELİ 12:11 ŞANLIURFA 12:14 UŞAK 12:52 VAN 11:56 YOZGAT 12:30 ZONGULDAK 12:42 AKSARAY 12:33 BAYBURT 12:09 KARAMAN 12:37 KIRIKKALE 12:36 BATMAN 12:05 ŞIRNAK 12:00 BARTIN 12:40 ARDAHAN 11:59 IĞDIR 11:53 YALOVA 12:53 KARABÜK 12:39 KİLİS 12:21 OSMANİYE 12:25 DÜZCE 12:45

2 KASIM CUMA HUTBESİ

TEMİZ GIDA TEMİZ NESİL

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s), bir gün ashabına ve onların şahsında bütün insanlığa şöyle seslendi: "Ey insanlar! Allah Teâlâ temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah, Peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti." Peygamber Efendimiz bu sözlerinin ardından şu âyeti okudu: "Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim." Allah Resûlü (s.a.s) konuşmasına devam ederek, ashabına bir adamın halini anlattı. Bu adam uzun yolculuklar yapmış, üstü başı toz toprak içinde kalmış, ellerini göğe açmış "Yâ Rab, yâ Rab!" diye yalvarıyordu. Sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki, böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin?"

Kıymetli Müminler!

Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah, uçsuz bucaksız bir kâinat ve bu kâinat içinde insanın hayatını devam ettirmesine uygun bir dünya var etti. Tatlı ve latif sularla, bin bir çeşit leziz yiyecekle çevremizi donattı. Ekinlerin yetiştiği arazileri, meyve bahçelerini, onları büyüten güneşi ve yağmuru lütfetti. Her biri ayrı güzel ve birbirinden değerli nice varlığı insanın emrine amade kıldı. Sonra da kullarından seçici davranmalarını isteyerek şöyle buyurdu: "Allah'ın size verdiği helâl ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının." Ancak insanoğlu, çoğu zaman Rabbinin verdiği nimetlerden istifade edip yeryüzünü ıslah etmek ve iyiliği çoğaltmak yerine, fesat çıkarıp kendisine ve dünya evine zarar verdi. Şehir hayatının, lüks ve konforun cazibesi karşısında ziraatı, doğal hayatı, dengeli yaşamı terk etti. Kimi zaman tohumların genetiğini bozarak, kimi zaman kimyasal ve yapay ürünlerle tabiatı zehirleyerek tertemiz nimetlere yazık etti. Halbuki toprağımıza, ürünümüze, el emeğimize sahip çıkmak hepimizin vazifesiydi. İnsanoğlu "Sakın dengeyi bozmayın" ilahi uyarısına riayet etmeyerek kendi elleriyle toprağı, havayı ve suyu kirletti. Maddi menfaatlere aldanarak, kendisi dışındaki varlıklara ve gelecek nesillere karşı da sorumlu olduğunu unuttu. Oysaki Allah Teâlâ, bizi şöyle uyarmıştı: "Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın…"

Aziz Müminler!

Bir toplumda maddi ve manevi tahribat gıdanın bozulmasıyla başlar. Helal haram duyarsızlığı, insanlarda bir bilinç kirlenmesine dönüşür. Ahlaki ve insani değerler göz ardı edilince, yenilip içilenler, üretilip tüketilenler fayda yerine zarar verir. Nihayetinde toplumsal bir yozlaşma gerçekleşir; küçücük dimağların ve gencecik yavruların fıtratı bozulur. Sevginin, saygının ve hoşgörünün tükendiği, kötülüğün, hayâsızlığın ve adaletsizliğin çoğaldığı bir ortam oluşur. Nitekim Cenâb-ı Hak, münafık şahsiyetinden bahisle, "O, senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez" buyurmuştur. O halde, dünya üzerinde huzuru ve barışı yok etmek isteyenler, ekini ve nesli ifsat etmek için çaba göstermektedir. Müminler için bu ayet hem bir uyarı hem de temiz bir gıda ve nezih bir nesil inşa etmeye davettir.

Değerli Müslümanlar!

Her söz ve davranışımız gibi, her lokmamızın da hayatımızda derin tesiri vardır. İnsan ne yediğine ve ailesine, sevdiklerine ne yedirdiğine dikkat etmekle mükelleftir. Bu dünya bize, biz de birbirimize emanetiz. O halde sorumluluğumuzun farkına varalım; ölçülü ve ahlaklı bir hayatı benimseyelim. Helal kazancın, temiz üretimin, dengeli tüketimin ve sağlıklı nesillerin gayreti içinde olalım.