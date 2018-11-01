Öksürükte KOAH saklı

Geçmek bilmeyen öksürük, hastalığı işaret ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Hürkal; KOAH, astım ve akciğer kanserinin öksürükle belirti verdiğini söylüyor. Bal ve zencefilin ise öksürüğü hafiflettiğini ancak altta yatan hastalığı tedavi etmediğini belirtiyor. "Öksürük 3 haftadan uzun sürdüyse doktora gidin" diyor.
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