Nazar’a son görev

O Ses Çocuklar'ın eski yarışmacılarından Nazar Nur Kaya, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Nazar Nur Kaya, dün Kasımpaşa Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine şarkıcı Murat Boz ve Hadise de katıldı.
Cenaze törenine şarkıcı Murat Boz ve Hadise de katıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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