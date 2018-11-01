  • Yaşam
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:09
  • Gazete

Nazar’a son görev

Nazar’a son görev
O Ses Çocuklar'ın eski yarışmacılarından , Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Nazar Nur Kaya, dün Kasımpaşa Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Cenaze törenine şarkıcı ve de katıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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