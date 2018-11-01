Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Norveçli sosyal medya fenomeni Harald Baldr, 70'ten fazla ülke gezdi. Son olarak tatil için İstanbul'a geldi. İstanbul seyahati boyunca toplu ulaşımı deneyimledi. İstanbul Metrosu'ndaki izlenimleriyle ilgili bir video çekti. Paris Metrosu ile kıyas yapan Baldr, İstanbul Metrosu'na hayran kaldığını ve Paris'tekinden daha güzel olduğunu söyledi. Vezneciler İstasyonu'ndan seyahatine başlayan fenomen, yolculuğunu Haliç Metro İstasyonu'nda bitirdi. Bu istasyon için de "Son derece havalı" dedi.
Harald Baldr, metro yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.
Harald Baldr, metro yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.
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