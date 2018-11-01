  • Yaşam
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:26
  • Gazete

''pol

Norveçli fenomen , 'da ya bindi. İzlenimleriyle ilgili bir video çekti. Takipçilerine şunları söyledi: metrosundan daha güzel. Hayran kaldım

Metropol
Fransa'nın başkenti 'te yaşayan Norveçli sosyal medya fenomeni Harald Baldr, 70'ten fazla ülke gezdi. Son olarak tatil için İstanbul'a geldi. seyahati boyunca toplu ulaşımı deneyimledi. İstanbul Metrosu'ndaki izlenimleriyle ilgili bir video çekti. Paris su ile kıyas yapan Baldr, su'na hayran kaldığını ve Paris'tekinden daha güzel olduğunu söyledi. Vezneciler İstasyonu'ndan seyahatine başlayan fenomen, yolculuğunu Haliç 'nda bitirdi. Bu istasyon için de "Son derece havalı" dedi.



, metro yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri'Metro'pol
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar