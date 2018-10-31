  • Yaşam
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:12
  • Gazete

Öpüldünüz çocuklar

Öpüldünüz çocuklar
Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki çocuk, bisikletleriyle giderken duvara asılı Türk bayrağını gördü. Minik yürekler, jandarma komutanlığının nizamiye duvarındaki Ay-yıldız'a önce selam durdu. Daha sonra defalarca bayrağı öptü. O anlar, güvelik kamerasına yansıdı. Örnek davranışta bulunan çocukların görüntüsü, izleyenleri duygulandırdı.
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