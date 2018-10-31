Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bu akşam 20.30'da Hadi yarışması 18 zor soru ile yapılacak. Ödül ise 40 bin TL. Bu akşam bu zorlu yarışta ipucu sorusu Bizimkiler dizisinden geliyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bizimkiler" dizisinin senaryosu senarist Umur Bugay'ın hangi filmindeki karakterlerin geliştirilmesiyle oluşturulmuştur? denildi. İşte 31 Ekim Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (31 EKİM 20.30)

Soru: Bizimkiler dizisi Umut Bugay'ın hangi filmindeki karakterlerin geliştirilmesiyle oluşturuldu?

Cevap: KAPICILAR KRALI

BİZİMKİLER DİZİSİ

Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin şu anda devam eden Arka Sokaklar dizisiyle beraber en uzun süren dizisidir.

Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.

Dizinin ilk sezonlarındaki hikâyesi Şükrü'nün (Erdal Özyağcılar (1989-97), Savaş Dinçel (1997-2002)) çekirdek ailesi, akrabaları ve apartmanda bulunan birkaç karakter etrafında geçerken, seneler geçtikçe ana hikâyenin ekseni kaymış, oyuncu kadrosu değişmiş, apartman kalabalıklaşmış ve dizide ön plana çıkan bir aile veya karakter kalmamıştır. Bununla birlikte, birçok değişim geçiren dizi için çekirdek kadrosundan ve genel havasından bir şey kaybetmediği söylenebilir. Dizinin her bölümü Şükrü'nün oğlu Ali'nin (Atılay Uluışık) o bölüm hakkında anlattıklarıyla biterdi. Yani aslında, Bizimkiler dizisi hep Ali'nin anlattıklarından izlenirdi.

Dizinin ilk iki yılında Şükrü'nün ağabeyi Şevket rolünde Cihat Tamer yer almıştır. Daha sonra alacaklarının verilmemesi nedeniyle diziyi bırakan Tamer'in yerine bu role Engin Şenkan getirilmiştir. Şükrü'nün eşi Nazan'ın (Ayşe Kökçü) bir baltaya sap olamamış ağabeyi Nazım rolündeki Yaman Okay, ne zaman kardeşinin evine gelse Şükrü'den fırça yerdi, Nazım da "Enişte, bu sefer süper bir iş buldum ama biraz sermayeye ihtiyacım var" derdi. Bölüm bitince de Ali "Babam o akşam çok diretti dayıma para vermemek için ama sofrada açılan bir yeni rakının içilmesinden sonra yelkenleri suya indirdi" tarzı açıklamaları ile yine Nazım'ı kıramadığı anlaşılırdı. 1997'de Erdal Özyağcılar, Şükrü karakteriyle anılmak istemediği için kadrodan çıktı ve yerine bir başka usta oyuncu Savaş Dinçel geldi.

Şükrü'nün ailesi dışında ilk sezonlarda dizinin önde gelen karakterlerinden bazıları apartman yöneticisi Sabri bey (Mehmet Akan), kapıcı Cafer (Ercan Yazgan), "Katil" Yavuz (Aykut Oray), "Sarhoş"/Baykuş Cemil (Uğurtan Sayıner), Cafer'in kayınbabası Halil/Halil Pazarlama (Oktay Sözbir), Sabri bey'in eşi Ayla hanım (Meral Çetinkaya), muhasebeci Ergun (Erdinç Dinçer) idi. İlerleyen sezonlarda Yengeç Hüseyin (Savaş Yurttaş), Tak Tak Sedat (Salih Kalyon), Davut Usta (Selçuk Uluergüven), Doktor Türkan (Güler Ökten), Halis (Ali Uyandıran), "Tahta kafa" Raşit (Erdoğan Tuncel), Muvaffak hoca (Zihni Göktay), Şair Cenap (Rutkay Aziz) ve "İbrikçi" Sıtkı (Cezmi Baskın) gibi yeni karakterler diziye eklemlenmiştir.

Dizide rol alan hayvanlar da ilgi odağı olmuştur; Cafer'in jako cinsi papağanı Maşuk (Maşuk rolündeki papağanlardan ilki kirmizi iken ikincisi gri renkliydi), Davut ustaların köpekleri Abadi, Yavuz'un dövüşçü horozu Prens ve Ayla hanımın kedisi Tontoş.